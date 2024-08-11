Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ağustos 2024 17:34
Adliye güvenlik ikm geçiş

arkadaşlar merhaba koruma güvenlik ikm ye kurum içi nasıl geçiş yapabilir?


E.Kayı Han
Editor
11 Ağustos 2024 18:37

Geçemez


Çakırbeyliii
Aday Memur
11 Ağustos 2024 18:44
neden
E.Kayı Han, 28 dk. önce

Geçemez


Çakırbeyliii
Aday Memur
11 Ağustos 2024 18:45
ikiside aynı bakanlık ve gih sınıfı sadece müdürlükler farklı

EpHeSus77
Memur
11 Ağustos 2024 19:01
geçme hocam o hatayı yapma.
Toplam 4 mesaj

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