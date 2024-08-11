Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Ağustos 2024 17:56
4A sözleşmeliden 4B sözleşmeliye geçiş

Arkadaş Gümrük muayene olarak çalışıyorum.edevletten baktığımda 4A sozlesmeli olarak geçiyoruz. Başlayalı 3 ay oldu. 4B den mesela üniversite buro memurluguna gecis yapabilir miyim? Bilgisi olan var mı? kimse tam bilmiyor bu olayı.


ekremcan58
Aday Memur
11 Ağustos 2024 18:25
kurumlar arası geçiş mi soruyorsunuz. yoksa kpss ile atamayı
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