Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ağustos 2024 18:04
Yeşil(Hususi) pasaport hakkı ne zaman kazanılıyor.
Meslekte 5. senem 7/3 derecem aralık ayında 6/1 olacağım. 2. bölgede görev yapmaya başladım konuya hakim abiler kardeşler bilgilendirirse sevinirim tahmini ne zaman hak kazanırım. Tasarruf tedbiri ile bazı hükümler değişti diyenler var doğruluk payı nedir hesaplama nasıl yapılır açıklarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

Polciv
Aday Memur
11 Ağustos 2024 18:13

8 sene sonra aralık ayında 3/1 olunca

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