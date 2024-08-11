Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ağustos 2024 18:04
Yeşil pasaport hakkı ne zaman kazanılıyor

Meslekte 5. senem 7/3 derecem aralık ayında 6/1 olacağım. 2. bölgede görev yapmaya başladım konuya hakim abiler kardeşler bilgilendirirse sevinirim tahmini ne zaman hak kazanırım. Tasarruf tedbiri ile bazı hükümler değişti diyenler var doğruluk payı nedir hesaplama nasıl yapılır açıklarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.


Polciv
Aday Memur
11 Ağustos 2024 18:13

8 sene sonra aralık ayında 3/1 olunca


Gökhan koçtürk
Aday Memur
11 Ağustos 2024 19:12

Çok kafa yoracak bi durum yok ne zaman 3/1 olursan o zaman alabilirsin


swat3410
Editor
11 Ağustos 2024 19:47

Bu konuda açılmış onlarca başlık var

Sadece bir tanesinin linkini bırakıyorum

https://forum.memurlar.net/konu/2514818/

Bilgi sahibi olduktan sonra tekrar eden konu olması nedeni ile yazışmaya kapatacağım


RaybanPolis
Aday Memur
11 Ağustos 2024 19:56
Onu biliyorum fakat 5/1 olunca alınıyor diyen var yok o kalktı 3/1 olunca artık diyende bilgi kirliliği olduğu için sormuş bulundum internet üzerinden araştırayım dedim fakat yanıt alamadım.
Gökhan koçtürk, 2 saat önce

Çok kafa yoracak bi durum yok ne zaman 3/1 olursan o zaman alabilirsin


RaybanPolis
Aday Memur
11 Ağustos 2024 19:57
teşekkürler
Polciv, 3 saat önce

8 sene sonra aralık ayında 3/1 olunca


RaybanPolis
Aday Memur
11 Ağustos 2024 19:58
doğrudur vardır mobil uygulama üzerinden forum kısmında arama butonunu bulamadığım için yazmak zorunda kaldım!
swat3410, 2 saat önce

Bu konuda açılmış onlarca başlık var

Sadece bir tanesinin linkini bırakıyorum

https://forum.memurlar.net/konu/2514818/

Bilgi sahibi olduktan sonra tekrar eden konu olması nedeni ile yazışmaya kapatacağım

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