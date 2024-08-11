Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ağustos 2024 18:27
Okul idarecileri normunda düzenleme yapılmalıdır.

Okullarda öğrencilere,öğretmenlere,velilere daha iyi hizmet verilebilmesi açısından ve yoğun işyükünün hafifletilmesi gibi nedenlerle 601 gibi 501 gibi güncellenmeyen sayılara bir el atması gerekiyor mebin.Rehber öğretmene bile 250-300 öğrenciye norm verirken her yük sırtında olan bütün işleri yapan müdür yardımcısına ilkokulda 601 öğrenciye ikinci müdür yardımcısı veren bu sistem çok acımasız ve birAzda insafsız değil mi sizce.Bu bir kutsal sayımıdır ki değişmez yıllarca.Bence unutulmuş kimsenin haberi yok.Ama okulları nasıl olumsuz etkilediği ortadadır.Müdür yardımcısı kalmadı hep istifa ediyorlar bu gidişle hep olurla vekaletle yarım idarecilerle yürütülür işler sonrada olan olur.Bu konunun acilen çözülmesi okullarımız açısından eğitim öğretimin kalitesi verimi açısından çok önemli bir adım olacak ve sahaya yansıtacaktır.Eğer sayın meb yetkilileri burayı okuyorlarsa bir iyilik etsinler bu ciddi bir sorun.Okullara yapacakları en iyi hizmet bu olur.Okullara can suyu olur.

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