Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ağustos 2024 18:30
Durum bildirir raporu ile Silahsiz mühimmatsiz görev yapar

2023 Ekim ayından itibaren silahsiz mühimmatsiz görev yapar gece muhafiyeti uygundur , durum bildirir raporu üç hekim imzalı şekilde rapor alıyorum. Bugüne kadar silahlik zimmeti ve cephanelik zimmeti üzerimde. Araziye de göreve de çıkıyorum. Bu ay maliye maaşımdan kesinti olacağını ve bugüne kadar geçen süre için de rapor elimize yeni geldi diyerek Ekim ayından itibaren kesilmesi gereken paranın toplu yatirilmasini istiyor. Durum bildirir raporu maaş kesintisi olması için yeterli mi , ayrıca 10 aydır bu şekilde görev yapiyorken 10 aylık parayı yatirmam dogru mu ?

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