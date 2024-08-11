Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ağustos 2024 19:18
ortaokul bünyesindeki anasınıflarının kapatılması hakkında

ortaokulda okul öncesi öğretmeni olarak çalışıyorum.okul müdürüm henüz okul açılmadan, alan taraması yapılmadan öğrenci az olduğu için kapatmaya çalışıyor.ben sınıfım kapansın istemiyorum.bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim?

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