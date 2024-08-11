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11 Ağustos 2024 20:02
Tercih Hakkı Sınırsız mı?

Arkadaşlar, Sınıf Öğretmeni İl Dışı Eş Durumu 500 küsur okul görünüyor 500 adet tercih yapabiliyor muyuz.


Falankesfilankes
Aday Memur
11 Ağustos 2024 20:03

Örneğin önce muhetemel boşalacak okulu yazıp


Falankesfilankes
Aday Memur
11 Ağustos 2024 20:05

Sonra listede görünen her okulu yazabiliyor muyuz 518 adet okul var örneğin 500 küsur okulu da


Falankesfilankes
Aday Memur
11 Ağustos 2024 20:07

Sistem donmadan ekleyebilen var mıdır


matematikçi10
Memur
11 Ağustos 2024 20:10
Hangi ilde 500 boş sınıf öğretmeni varmış merak ettim. Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. denildiği için hepsi mazeretinizin olduğu ilden ise yazabilirsiniz.

Falankesfilankes
Aday Memur
11 Ağustos 2024 20:11

Van

matematikçi10, 1 saat önce
Hangi ilde 500 boş sınıf öğretmeni varmış merak ettim. Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. denildiği için hepsi mazeretinizin olduğu ilden ise yazabilirsiniz.

Falankesfilankes
Aday Memur
11 Ağustos 2024 20:13

Sistem donmadan bu kadar tercihi kaldırıyor mu


matematikçi10
Memur
11 Ağustos 2024 20:16
yazılır hocam Excel dosyası yükleme kısmı da var. uygun şablonla yüklerseniz kabul eder.
Falankesfilankes, 1 saat önce

Sistem donmadan bu kadar tercihi kaldırıyor mu


Falankesfilankes
Aday Memur
11 Ağustos 2024 20:18

Teşekkür ederim Uygun bir şablon örneği var mı

matematikçi10, 1 saat önce
yazılır hocam Excel dosyası yükleme kısmı da var. uygun şablonla yüklerseniz kabul eder.

matematikçi10
Memur
11 Ağustos 2024 20:25
açıklama var hocam. Excel dosyasının ilk sütununa tercih edeceğiniz kurum kodlarını sıralı bir şekilde yazmanız yeterlidir. diyor. alt alta yazabilirsiniz herhangi bir Excel dosyasına
Falankesfilankes, 1 saat önce

Teşekkür ederim Uygun bir şablon örneği var mı

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