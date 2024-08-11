Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ağustos 2024 20:14
eğitim tayini
çocuğumun lise eğitim durumundan Mardin'den Ankara'ya tayin isteyebilir miyim

Lab. Teknikeri
Aday Memur
11 Ağustos 2024 20:39
Hayır
Toplam 1 mesaj

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