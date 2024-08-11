Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Ağustos 2024 21:16
Astsubaylıktan belediyeye geçiş

Merhaba. Sözleşmeli astsubayım ve sözleşmem bittiğinde belediyeye geçiş yapmayım düşünüyorum. Daha önce geçiş yapan varsa veya işleyişi bilen varsa bilgi verebilir mi ?

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