Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ağustos 2024 22:22
İl emri nasıl iptal edilir ve norm durumu?

merhaba,

engelli bir öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçenin dışında olması durumunda. başvuru yapılmış ve diyelim ki tercihler gelmeyince il emri oldu bu öğretmen arkadaş ta il emri istemiyor. Peki nasıllıktan kasttettiğim şey misal il milli eğitime mi dilekçe verilecek yoksa illa ki kadronun bulunduğu okula (ilçeye) gitmek zorun da mı ? öyle ise kaç gün bekletme hakkı olur (il emri iptali için) bir diğer husus da il emrini istemeyen engelli öğretmen norm fazlası olsa yinede bulunduğu kurumda kalmak isteme hakkı saklı kalır mı?

teşekkürler.


Aşıkoğlu52
Memur
11 Ağustos 2024 23:16

İl Emri çıktığı takdirde gitmek istemezseniz okulunuza dilekçe yazıp iptal edebilirsiniz.

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