Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ağustos 2024 23:08
il emri sağlık mazeretleri?
Evet farklı konular mazeret olarak kabul ediliyor bakanlıkça fakat sağlık mazereti olanlar ne yapacak mazeretimizin olduğu yerde kontenjan bile açılmamış sizler ne düşünüyorsunuz?

Kitap Dünyası
Şef
11 Ağustos 2024 23:09

Hay çok yaşa bu başlığı açtığın için, umarım il ilçe emri verilir de rahatlarız


Ayşegül2320
Aday Memur
11 Ağustos 2024 23:19

Tek bir ilde yok sonuçta tedavin. Nerde açık varsa orda olursun.

Kitap Dünyası, 31 dk. önce

Hay çok yaşa bu başlığı açtığın için, umarım il ilçe emri verilir de rahatlarız


gauss1
Aday Memur
11 Ağustos 2024 23:21
evet haklısın çok bilmiş arkadaşım fakat sistem öyle işlemiyor ilk ön başvuruda tedavinin olduğu yeri istiyorsun fakat orada kontenjan açılmıyor anlatabiliyor muyum?
Ayşegül2320, 21 dk. önce

Tek bir ilde yok sonuçta tedavin. Nerde açık varsa orda olursun.


Ayşegül2320
Aday Memur
11 Ağustos 2024 23:27

Bende bunu soyluyorum. Devlet bu konuda ikinci bi yer secme sansi versin hatta 3 4 nerde acik varsa oraya gondersin. Ama bu mazeret bildirenlerin bircogu gitmez. Ayrıca şuan calistigin yeri yazarken bu mazeretin belli değil mi idi ? Aman yazayım nasılsa il emri var atanirim dedin değil mi ? Ama devlette sizden akıllı biri çıkar ve oyununuzu bozar

gauss1, 19 dk. önce
evet haklısın çok bilmiş arkadaşım fakat sistem öyle işlemiyor ilk ön başvuruda tedavinin olduğu yeri istiyorsun fakat orada kontenjan açılmıyor anlatabiliyor muyum?
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