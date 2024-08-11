il emri sağlık mazeretleri?

Evet farklı konular mazeret olarak kabul ediliyor bakanlıkça fakat sağlık mazereti olanlar ne yapacak mazeretimizin olduğu yerde kontenjan bile açılmamış sizler ne düşünüyorsunuz?

Evet farklı konular mazeret olarak kabul ediliyor bakanlıkça fakat sağlık mazereti olanlar ne yapacak mazeretimizin olduğu yerde kontenjan bile açılmamış sizler ne düşünüyorsunuz?