Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ağustos 2024 23:19
SAĞLIK MAZERETİ OLAN İL EMRİ
Sağlık mazeretimiz olan yere kontenjan bile açılmamış hocalarım lütfen her mecrada sesimizi duyuralım

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