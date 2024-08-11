Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ağustos 2024 23:55
Çocuk eğitimi için özür tayini isteme hakkı

Eşim ogretmen Adana da. Oglumuz nigde fen lisesini kazaniyor. Adana fen lisesine puani yetmedi. Esim oglunun egitim durumundan dolayi ozur tayini isteyebilir mi ? Tesekkur ederim


xemal
Aday Memur
12 Ağustos 2024 00:42

Hayır isteyemez. Çocuğun okulu mazeret değildir.


Datdiriditdit
Memur
12 Ağustos 2024 01:06

Çocuğunuz için hayırlı olsun. Öyle bir özür durumu maalesef yok. Oğlunuz fen lisesinde okusun istiyorsanız yatılı okuyacak artık

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