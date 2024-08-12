Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ağustos 2024 00:50
Eş durumu tayin ilişik kesme süresi

Arkadaşlar eşimin başka bir ile tayini çıktı.bende eş durumu dilekçesi verdim.Fakat gidiş süremizi biraz uzatmamız gerekiyor.Benim dilekçe onaylandıktan sonra mehil sürem direk başlar mı ? Yoksa ilişiği ne zaman kesersem o zaman mı başlar ? Ayrıca ne kadar geciktirebilirim ilişik kesmeyi ? Kesin bilgisi olan cevap verirse sevinirim.

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