Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ağustos 2024 00:54
Beyincik sarkması tanısı ve polislik

merhaba arkadaşlar, çekilen emar sonucu beyincik sarkması saptandı riskli bir ameliyat olduğu 6 ayda bir takip gerektirdiği gerekçesi ile bişey yapmadan yolladılar. 1 yıl önce doğum yaptım. Şuan ücretsiz izindeyim. bu durumla karşılaşan ve egm de sağlık yönetmeliğince polislik yapabilir miyim yazarsanız sevinirim hayırlı günler


sosyal 1
Aday Memur
12 Ağustos 2024 07:32
gih olursun

sdufizik
Memur
12 Ağustos 2024 12:21
Bayılma durumunuz oluyor mu bu rahatsızlık sebebiyle
Toplam 2 mesaj

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