merhaba arkadaşlar, çekilen emar sonucu beyincik sarkması saptandı riskli bir ameliyat olduğu 6 ayda bir takip gerektirdiği gerekçesi ile bişey yapmadan yolladılar. 1 yıl önce doğum yaptım. Şuan ücretsiz izindeyim. bu durumla karşılaşan ve egm de sağlık yönetmeliğince polislik yapabilir miyim yazarsanız sevinirim hayırlı günler

merhaba arkadaşlar, çekilen emar sonucu beyincik sarkması saptandı riskli bir ameliyat olduğu 6 ayda bir takip gerektirdiği gerekçesi ile bişey yapmadan yolladılar. 1 yıl önce doğum yaptım. Şuan ücretsiz izindeyim. bu durumla karşılaşan ve egm de sağlık yönetmeliğince polislik yapabilir miyim yazarsanız sevinirim hayırlı günler