Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2024 08:21
Hafta sonları neden yıllık izinden sayılır? Bir bana bir saçma geliyor bu durum?

Hafta sonları neden yıllık izinden sayılır? Bir bana bir saçma geliyor bu durum?


inkorme
Memur
12 Ağustos 2024 08:27

karatepede mi çalışıyorsunuz?


glyarsln21
Aday Memur
12 Ağustos 2024 11:30

hepimize saçma geliyor sendikalarımızın beceriksizliğinden kaynaklı


Pirsus1453
Aday Memur
12 Ağustos 2024 11:31

Hayır Gaziantep. Neden sordunuz?

inkorme, 4 saat önce

karatepede mi çalışıyorsunuz?

Toplam 3 mesaj

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