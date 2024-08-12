Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2024 08:28
Yönetemiyorsanız , beceremiyorsanız bırakın gidin !

Tüik kanalı ile yapılan enflasyon hırsızlıktır.

hırsızlığa sesini çıkarmayanda bu suça ortaktır.

ekonomiyi, maliyeyi yönetemiyorsanız o koltuklara sizi yapıştırıcı ile sabitlemedik. Bırakın gidin yerinize gençler gelsin.

sayenizde ecevite rahmet okur hale geldik !


sozdemir37
Memur
12 Ağustos 2024 08:45

Ben siyasilere kızmıyorum sorun halkta. Böylesine berbat bir iktidar anketlerde hala oy alabiliyor çünkü. Bir ülkeye ne kadar kötülük yapılabilnirse hepsini yaptılar ama durum ortada..yazık

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Yönetemiyorsanız , beceremiyorsanız bırakın gidin !

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