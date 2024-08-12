Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2024 09:09
Maaş hesabı icra yardım?

Merhabalar birden çok bankada icra durumum oluştu.Daha 1/4 kesilme olayı yeni başlayacak.Sorum şu: Halkbank maaş hesabım ve buraya icralık durumum yok maaşım yatar yatmaz hemen kalanı çekmeli miyim yoksa eskisi gibi başka yerden havale vs gelse Halkbank hesabıma herhangi bir şey olmaz mı? Sadece maaş parasına mı karışmazlar? Bu konuda detaylı bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi


yol1
Şef
12 Ağustos 2024 09:22

Dosyaların sıraya konulmuştur. Ama diğer alacaklılar 89/1 gönderip hesaplarına bloke koydurabilirler mümkün mertepe paranı çek yada pap.ra yada diğer epara uygulamalarına gönder. Allah yardımcın olsun. Sana tavsiyem bir daha kredi ve kredi kartına bulaşmaman. Bulaşmadığın her gün paranın bereketini artacağını göreceksin.


E.Kayı Han
Editor
12 Ağustos 2024 09:27

Maaş hesabına hiç bir şekilde bloke konulamaz. Rahat ol.


Sevgili Bayan Milena
12 Ağustos 2024 10:01

Maaşınızdan 4/1 kesildikten sonra geri kalan paranıza hiç kimse dokunamaz. Bu yüzden çekmenize gerek yok.

İcranızın olduğu bankaya gelen her türlü havale, eft..vs banka direkt el koyar.

İcranızın olduğu banka dışındaki bankalara gelen havale, eft..vs el koyulmaz fakat avukat 89/1 göndererek bu paralara da bloke koydurabilir. 89/1 ne zaman gönderir bunu bilemeyeceğiniz için bu şekilde gelen paraları çekmenizi öneririm.

Geçmiş olsun.


Mustafa_ali20
Aday Memur
12 Ağustos 2024 10:34

Merhaba. Benim maaş bankam halkbank. Ve halkbank kredi kartımla, ek hesabım takibe düştü. İnternet ve mobil babkacılığım kapatıldı. Bankamatik kartını atm yuttu. Ayın 15 inde maaş yatınca komple maaşa el koyabilir mi? Maaşımı alamazsam diğer borçlarımdan da sıkıntıya düşeceğim. Maaşıma bloke koyarlarsa ne yapmam gerekir?

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