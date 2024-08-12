Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ağustos 2024 09:10
kafa dengi kimse de kalmamış?
İki lafın belini kıracak

Çok Yazılan Konular

İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?EŞ durumu imkansız gibi artık?Başka ilde aile birliği.8.sınıf rehber öğretmeninin yaz tatili mesaisiKontenjan Listesi-2024İl dışına her yer açıkken İl içine sadece mazeretin olduğu ilçenin açılması.Eş durumu tercih listesi Özel ders hakkındaTercih Hakkı Sınırsız mı?İl emri sağlık mazeretleri?

Sözlük

zaporijya 1 tatil fotoğrafı 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 1 Hızlı tren yolculuğu 1 limonata filmi 1 oğuzhan ceyhan 1 petek 1 Bugün olanlar 1 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 3 uludağ soda 2

Son Haberler

Otobüs sürücülerine 'yol hipnozu' uyarısıEmlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecekOtoyol ödemeleri e-Devlet'teBakan Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilirMükellefler için yeni uygulamalar geliyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?