Sorusuz Mülakat Konusunda Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Farklılık Danıştayda İmiş

İki gözümün çiçeği Devleti Şura günümüzün Danıştayı soru sorulmayan sözlü sınav hakkında iki bölge idare mahkemesinin farklı kararını değerlendirerek içtihadı birleştirecekmiş. Kısaca Mahkemenin biri soru sorulmayan sözlü sınavı hukuka uygun diğeri ise hukuka aykırı bulmuş? İki gözümün çiçeğinden beklentim şu öncelikle sözlü sınav şartının kanuni dayanağını incelemesi çünkü Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası ile "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü ile kamu görevlileri Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş ve ilgili hükümde geçen atanma, hak ve yükümlülük ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği güvence altına alınmıştır? Bir Devlet Memuru olarak en önemli özlük hakkımız olan görevde yükselme ve ünvan değiştirme şartlarımızın Anayasanın 128. Maddesi 2. Fıkrası gereği Yasama Organı tarafından kanun ile düzenlenmesi gerekirken düzenlenmemiş olup Yasama Organının görev ve yetkisinde olan bu alan Yürütme Organı ve İdareler tarafından Yönetmelik ile düzenlenerek doldurulmuştur ve Yönetmelik ile sözlü sınav şartı getirilmiştir?Ancak, Anayasamızın kanun ile düzenlenmesini istediği hususların değil Yönetmelik ile düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bile düzenlenmesi Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. Anayasamızın 104. Maddesi ??Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz?? hükmüne yer vermiştir?Anayasamızın Yönetmelikler başlıklı 124. maddesi "Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." hükmüne yer vermiştir. Bu hükümden anlaşılacağı üzere Yönetmeliği dayanak alarak yönetmelik çıkarılması Anayasaya aykırılık oluşturur?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değiştirme şartlarının Anayasa 128. Madde 2. Fıkra gereği kanun ile düzenlenmesi gerekir iken Anayasamızın 124. Maddesine de aykırı şekilde KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK'in Çeşitli hükümler Başlıklı bölümünde yer alan 15. Maddesi ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Bakanlıktaki personel için bakanlıklara vb. Görevde yükselme yönetmeliği çıkarma yetkisi vermiştir. Bu durum usulüne uygun bir yetki devri değildir. Çünkü Anayasa 128. Madde 2. Fıkra atanma sonucu doğuracak bir işlemin, memura hak ve yükümlülük getirecek bir konunun ve tüm özlük haklarının Toplu Sözleşme hükümleri dışında ancak ve ancak kanunla belirleneceğini esas almıştır? Yukarıda anlatmaya çalıştığım üzere siz değerli Danıştay üyelerinden isteğim beklentim kamu görevlilerinin Anayasa ile güvence altında olan haklarını korumanız? Kanun ile Sözlü Mülakat şartı getirildi ise ve kanun ile sözlü mülakatın temel kuralları belirlendi ise bu kurallara uyulacak. Ama Yönetmelik ile sözlü sınav şartı getirildi ve yönetmelik ile sınırları belli olmayan bir sözlü sınav uygulamasının önü açıldı ise o zaman sözlü sınav şartı yok hükmündedir. Çünkü Anayasa ile verilen bir hak ne kanun ile ne de Yönetmelik ile yok sayılamaz? Görevde Yükselme Sınavlarından Anayasaya aykırı durumda olan sözlü sınav şartının ivedilikle kaldırılması gerekiyor. Yazılı sınavda kazanan adayların aleyhine kaybeden adayların ise lehine olan yazılıda kaybeden adaylara sözlü sınav adı altında ikinci bir şans veren aynı zamanda 5 katı ve son sırada olan adayla aynı puanı alan tüm adayların mülakata alınması bu adaylara yolluk yevmiye ödenmesi milyonlarca Türk Lirası kamu zararına yol açmaktadır. Bu kamu zarının bu Anayasaya aykırılığın ivedilikle çözülmesi gerekmektedir.