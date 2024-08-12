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Editörler : Radore



Editör
12 Ağustos 2024 10:08
Güç kaynağı önerisi

coolermaster v platinum v2 1600w 80+ platinum full modüler atx 3.1 pcie 5.1 135mm fanlı psu

cooler master v platinum v2 1300w 80+ platinum full modüler atx 3.1 pcie 5.1 135mm fanlı psu

bu ikisi çok çok iyi bence

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