KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


12 Ağustos 2024 10:40
Pmyo eğitim sonu sınavından elenenler

Arkadaşlar 9 ağustosda sonuçlar açıklandı. Her okuldan 5-10 kişiyi elemişler. Hiç soruya cevap veremeyenler bile geçti. Neye göre ESS'den bizi bıraktılar anlamıyorum. Bu konuda fikir alışverişi yapalım. Ortak karar verelim.


aydınkolukısa
Aday Memur
12 Ağustos 2024 10:44

erzincanda 10 a yakın arkadaşımız elendi. üst devrelere bakan avukatla konuştular dava açacaklar. başka çare yok zaten. burada süreci anlatmışlar. umarım herkes hak ettiğini alır. o kadar emek var sonuçta.

https://www.memurlar.net/haber/1085180/polislik-egitim-sonu-mulakati-yil-sonu-mulakati-idari-dava.html


aydınkolukısa
Aday Memur
12 Ağustos 2024 10:51

açılır. sadece mahkeme karar vermez. zaten karar vermesi daha 5-10 ay sürer.


Ersin Yıldız74
12 Ağustos 2024 10:58

Dava açıp sonucu bekleyeceksiniz.


MarilynMonroe
Aday Memur
12 Ağustos 2024 11:30

Arkadaşlar bende ESS'den elendim. 29. Dönem Pomem. Size tavsiyem hemen hiç zaman kaybetmeden yd istemli dava açın. Av. Saruhan Gence Başaran avukatım ( reklam değil kendi tavsiyemdir.)

Geç kalmayın! İdare mah. ess yd olduğu için geç karar veriyor. Benim İdare mahkemesi yd red verdi, itiraz ettik BİM yd verdi lakin bu süreçte 15 Nisandaki sınava yetişmedi ve ESS'den geçenler bir sonraki; dava ile dönenlerin ESS sınavını bekliyorum. Önümüzdeki sınavda tahminimce Şubat 2025 civarlarında yapılacak umarım yd alıp buna yetişirsiniz. Bu sırada bulabilirseniz kendinize referans bulun.

Maalesef gerçekler bunlar. Ben referanssız girdim (güvenliğimde, geçmişimde, ailemde ve sağlığımda hiçbir sorun yoktu.) eşim devlet memuru ama bırakıldım. Bizim referansımız Allah bakalım nolcak. Hepinize geçmiş olsun, psikolojinizi yüksek tutun bırakmayın kendinizi.


Memuravukatı
Şef
12 Ağustos 2024 12:02

Ankara'da yürütme durdurma talepli iptal davası açılması gerekiyor. Davaların çok büyük bir kısmı doğru mahkeme kararları ve idarenin sunduğu tutanaklarda yapılan tespitler ile kazanılıyor. Mümkünse duruşma talepli açın davayı.

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Pmyo eğitim sonu sınavından elenenler

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