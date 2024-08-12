Pmyo eğitim sonu sınavından elenenler

Arkadaşlar bende ESS'den elendim. 29. Dönem Pomem. Size tavsiyem hemen hiç zaman kaybetmeden yd istemli dava açın. Av. Saruhan Gence Başaran avukatım ( reklam değil kendi tavsiyemdir.)

Geç kalmayın! İdare mah. ess yd olduğu için geç karar veriyor. Benim İdare mahkemesi yd red verdi, itiraz ettik BİM yd verdi lakin bu süreçte 15 Nisandaki sınava yetişmedi ve ESS'den geçenler bir sonraki; dava ile dönenlerin ESS sınavını bekliyorum. Önümüzdeki sınavda tahminimce Şubat 2025 civarlarında yapılacak umarım yd alıp buna yetişirsiniz. Bu sırada bulabilirseniz kendinize referans bulun.

Maalesef gerçekler bunlar. Ben referanssız girdim (güvenliğimde, geçmişimde, ailemde ve sağlığımda hiçbir sorun yoktu.) eşim devlet memuru ama bırakıldım. Bizim referansımız Allah bakalım nolcak. Hepinize geçmiş olsun, psikolojinizi yüksek tutun bırakmayın kendinizi.