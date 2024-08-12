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Editörler : Radore



Editör
12 Ağustos 2024 10:42
2024'ün En iyi kablosuz kulaklık modelleri

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jabra elite 3

sennheiser momentum 3

apple airpods pro 2

huawei freebuds pro 2

anker life p3

karşılaştırmayı size bırakıyorum hepsi birbirinden güzel aslında ama

benim favorim apple airpods pro 2

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