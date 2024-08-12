Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ağustos 2024 10:57
Aylıksız İzin uzatılması

hizmet süresine bağlı ücretsiz izinde olan personel göreve başlama yapmadan kalan izin süresi için iznini uzatabilir mi?


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 11:07

Uzatabilir


Sevdalı.83
Aday Memur
12 Ağustos 2024 11:27

uzatabileceğine ilişkin maddeyi yazabilirmisiniz

Pelinin1, 1 saat önce

Uzatabilir


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 11:31

Yazamam, kusura bakmayın mevzuatı bir zahmet açıp okuyun

Sevdalı.83, 1 saat önce

uzatabileceğine ilişkin maddeyi yazabilirmisiniz


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 11:41

Yine de açıklayayım size;

Aylıksız izinin uzatılması diye bir uygulama veya böyle bir tabir olmaz o nedenle böyle bir madde bulamazsınız

Yeniden aylıksız izin almak diye bir şey olur, aylıksız izniniz bitmeden amirinizi arar bilgi verirsiniz dilekçe yazarsınız

Göreve başlamanız gereken tarihten itibaren yetkili amir tekrar aylıksız izin verirse izniniz devam etmiş olur


Sevdalı.83
Aday Memur
12 Ağustos 2024 12:08

pelin hanım kusura bakmayın zahmet verdim

devlet personel başkanlığının bir yazısında başlamanın zorunlu olduğuna dair bir yazısı vardı ama tam açık değildi acaba benim göremediğim farklı bir yerde bir madde var mı diye yazmanızı istemiştim

yorduğum için tekrar kusura bakmayın

Pelinin1, 59 dk. önce

Yazamam, kusura bakmayın mevzuatı bir zahmet açıp okuyun

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?EŞ durumu imkansız gibi artık?Başka ilde aile birliği.8.sınıf rehber öğretmeninin yaz tatili mesaisiKontenjan Listesi-2024İl dışına her yer açıkken İl içine sadece mazeretin olduğu ilçenin açılması.Eş durumu tercih listesi Özel ders hakkındaTercih Hakkı Sınırsız mı?İl emri sağlık mazeretleri?

Sözlük

Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 1 Bugün olanlar 1 terapi 1 oğuzhan ceyhan 1 şaşkın 1 zaporijya 1 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 3 tatil fotoğrafı 1 uludağ soda 2 perseid meteor yağmuru 2

Son Haberler

Otobüs sürücülerine 'yol hipnozu' uyarısıEmlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecekOtoyol ödemeleri e-Devlet'teBakan Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilirMükellefler için yeni uygulamalar geliyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?