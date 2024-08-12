Aylıksız İzin uzatılması

Yine de açıklayayım size;

Aylıksız izinin uzatılması diye bir uygulama veya böyle bir tabir olmaz o nedenle böyle bir madde bulamazsınız

Yeniden aylıksız izin almak diye bir şey olur, aylıksız izniniz bitmeden amirinizi arar bilgi verirsiniz dilekçe yazarsınız

Göreve başlamanız gereken tarihten itibaren yetkili amir tekrar aylıksız izin verirse izniniz devam etmiş olur