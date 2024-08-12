Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2024 10:57
Seyyar Görev Tazminatı (Yolluk) Hk.

Mesleğimiz gereği ilçe ilçe şantiyelere, keşiflere vb. gittiğimizde tarafımıza seyyar görev tazminatı denen cüzzi bir ödeme yapılmaktadır. İlçelere gittiğimizde karnımızı doyurma parası diye düşünülebilir. Ancak benim alamayacağım söylendi. Aralıkta listeler bakanlığa veriliyormuş ve ismim de doğal olarak o listeye eklenmemiş. Bundan dolayı bu sene verilemeyeceği söylendi. Sorum şu ki bu ödemeyi geriye dönük talep edebilir miyim veya bunu şu an alabilir miyim?

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