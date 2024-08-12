Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ağustos 2024 11:24
Başöğretmenlik yıla kademeye göre verilmeli

Öğretmenlik dışında ki hizmetten alınan kademeler hariç olmak üzere 1. Dereye düşen herkes başöğretmen olmalı, 4. Dereye düşen uzman olmalı


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 11:26

4. Derece den kastım 5. Derece aslında, 5. Dereceye inen uzman olunca 1 derece alacağından dolayı 4. Derece diyorum

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