Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ağustos 2024 11:45
Ekys 2022 geçerlilik süresi

Merhaba arkadaşlar. Yönetmeliğe göre ekys sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli oluyor. 2022 tarihli sınav 29 ağustos 2023 tarihinde yeniden değerlendirme yapılarak açıklandı. Buna göre geçerlilik süresi de 2026 29 ağustos a kadar uzadı mı, bilgisi olan var mı


doğanhoca66
Aday Memur
12 Ağustos 2024 12:05

İtiraz öncesi,İlk açıklama tarihi 8 nisan 2022

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