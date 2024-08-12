Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ağustos 2024 11:57
il emri hakkında

açılan tercihlerde istediğim il merkezi açık değil, sadece ilçelerde açık var. il emrini beklemek istiyorum.bu durumda tercihlerde o ilçelerdeki okulları mı yazmalıyım , boş bırakma durumu oluyor mu acaba ?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Ağustos 2024 11:59

:) uyanıklık yapayım diyorsun yani :) aile bütünlüğü hikaye şehir merkezi şahane diyorsun


slnckl
Aday Memur
12 Ağustos 2024 12:01
terbiyeli olun.benim eşim özel sektör çalışanı. ben uyanıklık yapmıyorum, doğu görevimi hakkıyla yapmış bir öğretmenim. şimdi eşimin yanına gitmek istiyorum sizin için sorun olan nedir ???!
SorunCevaplayıN, 32 dk. önce

:) uyanıklık yapayım diyorsun yani :) aile bütünlüğü hikaye şehir merkezi şahane diyorsun


Kuskusuz
Daire Başkanı
12 Ağustos 2024 12:06

Al işte bir başka başlıkta birbirimizi yiyoruz il emri şöyle böyle diye birileri yer bulmuş manzaralisini istiyor. Sizin derdiniz aile birliği mi? Eğer öyleyse gerekirse ilçe yazacaksınız. Yazmazsaniz hiç bir yer ne de olsa il emri verilir diye beklerseniz bu iş suistimal ediliyor diye kimse kaldırılır gerçekten ihtiyacı olan faydalanamaz. Sorunuza gelecek olursak il emri verilmeyecek diyolla!.. Nasip!..


Kuskusuz
Daire Başkanı
12 Ağustos 2024 12:10

Hocam tamam sizin oturup merkez beğenme lüksümüz yok birkaç ilceden birileri illa uygundur. Siz ve sizin gibiler merkez olsun diye ısrar ederseniz yer begenmiyorlar dertleri aile birliği değil diye söylenen bir sürü insan çıkar. Çoğumuz ne merkezde çalışıyoruz ne eşinizle aynı ilçede!.. ortada tuttuk evleri gidip gidip geliyoruz. Merkezi zaruriyet yok yani. 40km 50 km uzaklıktaki okula giden on binler yüz binler var. Bu açtığınız başlık " bakın dertleri kendilerini merkeze atmak" çıların ekmeğine yağ suruyor

slnckl, 30 dk. önce
terbiyeli olun.benim eşim özel sektör çalışanı. ben uyanıklık yapmıyorum, doğu görevimi hakkıyla yapmış bir öğretmenim. şimdi eşimin yanına gitmek istiyorum sizin için sorun olan nedir ???!

kahya05
Aday Memur
12 Ağustos 2024 12:24

Hocam benim durumum da şöyle: eşimin olduğu ilin merkezinde sadece 1 okul var. merkeze bağlı 40 kmlik köy var ve 50 kmlik ilçesinde 1 okul var. Bunları zaten yazacağım ama gelme ihtimali çok düşük görünüyor. Bu okullar dışında günlük git gel yapılamayacak 1.5 - 2 saat mesafede kışın yolları kapanan 2 tane köy okulu. Şimdi Allah aşkına soruyorum ben bu 2 köy okulunu nasıl yazayım. Eşimle sadece hafta sonları buluşunca mı aile birliği sağlanmış olacak? İl emri çıkar çıkmaz bilmiyorum ama benim ilçe ve git-gel yapacağım köyleri yazdıktan sonra kalan 2 köyü yazmayıp il emri çıkmasını umut etmek UYANIKLIK MI???


Kuskusuz
Daire Başkanı
12 Ağustos 2024 12:30

Şartlarınızı bilmiyorum hocam. Benim eşimle 5 yıllık bir ayrılık ve 1100 km lik yol vardı. Biz 2 basamaklı kmleri pek düşünmedik. Daha önce hiç gitmedigimiz görmediğimiz semtten ev tuttuk. Var olan 2 evi başka ilçeye taşıdık. Müşterekte buluşmaya çalıştık. Bize de zor geliyor evden erkenden çıkıp geç dönmek ve 20 yıl da geçse il içi ile yer degistirememek biz onceligimizi aile birliğimiz olarak belirledik. Siz kendi şartlarınızı ve yapabileceklerinizi kendiniz daha iyi bilirsiniz. Varsa seçeceğiniz yerler seçin çok da şansa bırakmayın . Ya olmazsa yi da düşünün ki bu sene bu durum bir hayli karışık. Ben il emrine karşı değilim hatta destekliyorum mücbir durumlar için.

kahya05, 7 dk. önce

Hocam benim durumum da şöyle: eşimin olduğu ilin merkezinde sadece 1 okul var. merkeze bağlı 40 kmlik köy var ve 50 kmlik ilçesinde 1 okul var. Bunları zaten yazacağım ama gelme ihtimali çok düşük görünüyor. Bu okullar dışında günlük git gel yapılamayacak 1.5 - 2 saat mesafede kışın yolları kapanan 2 tane köy okulu. Şimdi Allah aşkına soruyorum ben bu 2 köy okulunu nasıl yazayım. Eşimle sadece hafta sonları buluşunca mı aile birliği sağlanmış olacak? İl emri çıkar çıkmaz bilmiyorum ama benim ilçe ve git-gel yapacağım köyleri yazdıktan sonra kalan 2 köyü yazmayıp il emri çıkmasını umut etmek UYANIKLIK MI???

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