il emri hakkında

Şartlarınızı bilmiyorum hocam. Benim eşimle 5 yıllık bir ayrılık ve 1100 km lik yol vardı. Biz 2 basamaklı kmleri pek düşünmedik. Daha önce hiç gitmedigimiz görmediğimiz semtten ev tuttuk. Var olan 2 evi başka ilçeye taşıdık. Müşterekte buluşmaya çalıştık. Bize de zor geliyor evden erkenden çıkıp geç dönmek ve 20 yıl da geçse il içi ile yer degistirememek biz onceligimizi aile birliğimiz olarak belirledik. Siz kendi şartlarınızı ve yapabileceklerinizi kendiniz daha iyi bilirsiniz. Varsa seçeceğiniz yerler seçin çok da şansa bırakmayın . Ya olmazsa yi da düşünün ki bu sene bu durum bir hayli karışık. Ben il emrine karşı değilim hatta destekliyorum mücbir durumlar için.

Şartlarınızı bilmiyorum hocam. Benim eşimle 5 yıllık bir ayrılık ve 1100 km lik yol vardı. Biz 2 basamaklı kmleri pek düşünmedik. Daha önce hiç gitmedigimiz görmediğimiz semtten ev tuttuk. Var olan 2 evi başka ilçeye taşıdık. Müşterekte buluşmaya çalıştık. Bize de zor geliyor evden erkenden çıkıp geç dönmek ve 20 yıl da geçse il içi ile yer degistirememek biz onceligimizi aile birliğimiz olarak belirledik. Siz kendi şartlarınızı ve yapabileceklerinizi kendiniz daha iyi bilirsiniz. Varsa seçeceğiniz yerler seçin çok da şansa bırakmayın . Ya olmazsa yi da düşünün ki bu sene bu durum bir hayli karışık. Ben il emrine karşı değilim hatta destekliyorum mücbir durumlar için.