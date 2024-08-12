Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Ağustos 2024 13:48
DHMİ için c sınıfı ehliyet için psiko teknik ve src zorunluluğu var mı ?

Arkadaşlar yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.


alikuşcu
Aday Memur
12 Ağustos 2024 14:20

yok

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