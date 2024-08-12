Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2024 16:07
2024 Ağustos maaşlarımızı yazalım

Evet arkadaşlar birçok kurumda bordrolar yayınlandı 2024 ağustos maaşlarınız nedir


beurak0000
Memur
12 Ağustos 2024 16:09
sağlık bakanlığı 14 ağustosata ancak yayınlar suan birşey yok

SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
12 Ağustos 2024 16:10

kamuda 4bli 1.5 yıllık mühendisim bekarım bes yok sendika var net maaşım 53.400 tl


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 16:12

Sizin tazminatınız , arazi ödemesidir bişeydir, başka bir gelir var mı?

SozlesmeliGenelMudur, 3 saat önce

kamuda 4bli 1.5 yıllık mühendisim bekarım bes yok sendika var net maaşım 53.400 tl


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
12 Ağustos 2024 16:13

3 aydan 3 aya arazi tazminatı var evet giyim yardımı da vardı iptal oldu

Pelinin1, 3 saat önce

Sizin tazminatınız , arazi ödemesidir bişeydir, başka bir gelir var mı?


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 16:16

Kaç lira? :)

SozlesmeliGenelMudur, 3 saat önce

3 aydan 3 aya arazi tazminatı var evet giyim yardımı da vardı iptal oldu


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
12 Ağustos 2024 16:17

3900 falan olması lazım 3 aydan 3 aya

Pelinin1, 3 saat önce

Kaç lira? :)


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 16:20

Aylık 1300 se o zaman maaşınız 54700 -55 diyebiliriz

Allah bereket versin ben uzman öğretmenim maaşım 50

SozlesmeliGenelMudur, 3 saat önce

3900 falan olması lazım 3 aydan 3 aya


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 16:22

Herkes öğretmenden çok alıyor görüyorsunuz :(


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
12 Ağustos 2024 16:29

siz de ek ders gelirinizi söyleyin o zaman :))))

Pelinin1, 3 saat önce

Aylık 1300 se o zaman maaşınız 54700 -55 diyebiliriz

Allah bereket versin ben uzman öğretmenim maaşım 50


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 16:34

Ağustosta ek ders 0 , eylülde de almayacağız, ekimde alırız ama ek dersler çok düştü , bu sene muhtemelen 5 bin anca alırım


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
12 Ağustos 2024 17:26

sizin maaşın 70, bizimkinin de 85 falan olması lazım

Pelinin1, 3 saat önce

Ağustosta ek ders 0 , eylülde de almayacağız, ekimde alırız ama ek dersler çok düştü , bu sene muhtemelen 5 bin anca alırım


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 17:28

Yok bence benim 70 sizin 75 olması gerek:)

SozlesmeliGenelMudur, 2 saat önce

sizin maaşın 70, bizimkinin de 85 falan olması lazım


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
12 Ağustos 2024 17:38

ne öğretmenisin hangi düzeyde

Pelinin1, 2 saat önce

Yok bence benim 70 sizin 75 olması gerek:)


Pelinin1
Şef
12 Ağustos 2024 17:49

Sen Ne mühendisisin:)) düzey ne :)))

SozlesmeliGenelMudur, 2 saat önce

ne öğretmenisin hangi düzeyde


Akiftnrvrdi
Aday Memur
12 Ağustos 2024 18:12
Yanlış anlamayın hocam sizde çoğu meslek gibi hakettiğiniz itibarı ve maddi karşılığı alamıyornuz ama herkes öğretmenden çok alıyor derken zaten bı mühendisin öğretmenden çok alması normal değil mi ?
Pelinin1, 3 saat önce

Herkes öğretmenden çok alıyor görüyorsunuz :(


orman05
Şef
12 Ağustos 2024 18:32
muhendis maaşı öğretmenin ortalama 1.5 olmalı. eskiden öyledi şimdi ki öğretmenler tabi bilmedigi icin jendisini muhendisle kiyasliyo
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