Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2024 16:08
Mehil müddeti içerisinde Göreve Başlamayan Memur

Görev yaptığım yere bir memurun tayini çıktı eski görev yerinden ayrılmış ve sistem üzerinden bize düştü. 15 Gün mehil müddeti geçti ve arkadaş göreve başlamadı. 657 nin 62. madde gereği mehil müddeti dolduktan sonra göreve başlamazsa idare 10 gün daha ek süre verebilir diyor. Bu sürenin dolmasına 3 gün kaldı sonrasında memuriyetten çekilmiş sayılıyor.

Şahısla görüştük yurtdışındaymış Önceki görev yerinden de vekaletle ayrılmış. geleceğim veya gelmeyeceğim demiyor.

Soruşturma açamıyoruz personelimiz değil.

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