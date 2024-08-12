399'da Eş Durumu Nedeniyle Nakil

Merhaba, eşim Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak'a mühendis olarak atandı.

Kendim ise uzun yıllardır Ankara'da Merkez Kariyer Uzmanı olarak çalışmaktayım. Çakılı kadro olduğum için eşim bana tabi olmak zorunda ama TTK'nın Ankara'da birimi yok. Mecburen kurumlar arası nakil isteyeceğim. TTK nakil konusunda en katı kurum diye duyduk.

Süreç nasıl işler, ne yapmamız gerekiyor, ne kadar sürede eşimi Ankara'ya getirebilirim?

Bilgisi olan cevaplayabilir mi?