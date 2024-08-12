Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Ağustos 2024 17:36
399'da Eş Durumu Nedeniyle Nakil

Merhaba, eşim Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak'a mühendis olarak atandı.

Kendim ise uzun yıllardır Ankara'da Merkez Kariyer Uzmanı olarak çalışmaktayım. Çakılı kadro olduğum için eşim bana tabi olmak zorunda ama TTK'nın Ankara'da birimi yok. Mecburen kurumlar arası nakil isteyeceğim. TTK nakil konusunda en katı kurum diye duyduk.

Süreç nasıl işler, ne yapmamız gerekiyor, ne kadar sürede eşimi Ankara'ya getirebilirim?

Bilgisi olan cevaplayabilir mi?


dopetr
Aday Memur
12 Ağustos 2024 18:19

ttknın ankarada teşkilatı var. mühendis kadrosu ile gelemez. kit kurumlarında kurumlar arası nakil imkansıza yakın. işinizi zonguldağa kaydırmaya çalışın yada zonguldakta yeni bir iş arayın.

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