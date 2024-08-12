Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ağustos 2024 17:41
Sağlık Bilimler Üniversitesi Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Meslek Yüksek Okulu Paramedk alımına başvurdum. Sağlık bilimleri üniversitesi bünyesinde çalışan biri var mı ? Çalışma ortamı nasıl? Nakil tayin vs var mı?

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı kura ile atama saçmalığıLisans tamamlama derece kademe acilLaboratuvar teknikeri normal Sağlıkçı olarak çalışabilir miEş durumu tayin ilişik kesme süresiYedek subaylık yapan memura yıllık izinAtamalara yaş şartı getirilmesiKamuda ebe olarak çalışırken farklı bir bölüm okumak hk.İl içi resen görevlendirmetemel ek ödeme Eşim %76 engelli Sağlık Bakanlığında Hemşire engelli raporuyla istediği yere atamasını aldırabilirmi

Sözlük

şaşkın 1 limonata filmi 3 oğuzhan ceyhan 1 istif 1 terapi 2 Hızlı tren yolculuğu 3 tatil fotoğrafı 1 karpuzun tarlada 50 kuruş markette 25 tl olması 5 koyun 1 perseid meteor yağmuru 2

Son Haberler

Isparta'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 2 çocuk öldüOtomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı:1 kişi öldüÇanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptıBorsa günü düşüşle tamamladıEmeklilere sinema salonlarında yüzde 30 indirim

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?