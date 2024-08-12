Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ağustos 2024 17:51
İl emriyle alakalı

merhaba . atandım ,ev tuttuk ,taşımacıyı ayarladık, evdeki eşyaları topladık eşime mazerete fazla okul açılmadı . il emriyle alakalı il mem bir bilgimiz yok diyor . sizlerin fikri nedir acaba il emri verirler mi?


bahçesaray
Memur
12 Ağustos 2024 18:01
kesinlik yok

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Ağustos 2024 18:07

Vermezler


Kuskusuz
Daire Başkanı
12 Ağustos 2024 18:57

Hocam ondan hiç bir zaman haberleri olmaz zaten yeni bir durum değil. Diyelim ki 10 senedir veriyorlar 10 senedir soran aynı cevabı almıştır. Ne zaman belli olur derseniz atamalar gerçekleşir üzerinden birkaç gün geçer siz kıvrım kıvrım kivranirsiniz Allah im verecekler mi diye o birkaç günden sonra belli olur. Hiç bir zaman kesin olmadı hiç bir zaman kimseinin bilgisi olmadı. Bakan verin dediyse verildi, vermeyin dediyse verilmedi. Hakkınızda hayırlısı olsun Hocam zor süreç.


hudddo
Aday Memur
12 Ağustos 2024 18:59
taşınmamız gerek iki eve kira veriyoruz . ne yapacağız biz de bilmiyoruz . hayırlısı
Kuskusuz, 24 dk. önce

Hocam ondan hiç bir zaman haberleri olmaz zaten yeni bir durum değil. Diyelim ki 10 senedir veriyorlar 10 senedir soran aynı cevabı almıştır. Ne zaman belli olur derseniz atamalar gerçekleşir üzerinden birkaç gün geçer siz kıvrım kıvrım kivranirsiniz Allah im verecekler mi diye o birkaç günden sonra belli olur. Hiç bir zaman kesin olmadı hiç bir zaman kimseinin bilgisi olmadı. Bakan verin dediyse verildi, vermeyin dediyse verilmedi. Hakkınızda hayırlısı olsun Hocam zor süreç.


Kuskusuz
Daire Başkanı
12 Ağustos 2024 19:03

Sizi çok iyi anlıyorum hocam. Yaşadığınız her yıl başka başka insanlarca yaşanan bir durum. Umarım bu yıl hızlı olurlar. Bir düzenlemesi olsa bilinir ama maalesef yok.

hudddo, 22 dk. önce
taşınmamız gerek iki eve kira veriyoruz . ne yapacağız biz de bilmiyoruz . hayırlısı

hudddo
Aday Memur
12 Ağustos 2024 19:04
çok teşekkürler
Kuskusuz, 18 dk. önce

Sizi çok iyi anlıyorum hocam. Yaşadığınız her yıl başka başka insanlarca yaşanan bir durum. Umarım bu yıl hızlı olurlar. Bir düzenlemesi olsa bilinir ama maalesef yok.

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