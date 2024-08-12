Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Ağustos 2024 19:12
Ttk tecrübesi olan mühendisler

Kurum ve isleyisle ilgili tecrübelerini paylaşacak birileri var mı?

Mesela lojman imkanı,vardiya durumu,çalışan diğer mühendislerin memnuniyet durumu nedir? Kurumda müesseseler arası yer değiştirme imkanı nedir? DETAY bilgi verebilecek birileri lazım


Eemci012024
Aday Memur
12 Ağustos 2024 19:17

Genel olarak yaş ortalaması yüksek diye yorumlar yapmışlar eski paylaşımlarda.Genç kazananların durmadığı mevzusu doğru mudur? Bu kurumdan mi yoksa ilden mi kaynaklı

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