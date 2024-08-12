KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Ağustos 2024 21:08
+100 net bekleyenler ve hedefleri

Sanki önceki çift yıllarda daha fazla paylaşım yapılırdı şu kadar net yaptım şu kadroyu istiyorum diye. +100 net bekleyenler hangi kadroları istiyor. ( 2018 de 93, 16 puan, 2022 de 92.88 puan geldi artık bu sene bu sınırı aşacagımı düşünüyorum umarım yanılmam 109 net beklıyorum max 2-3 yanlış daha gelebılır kodlama hatası veya dıkkatsızlık sonucu hedef : havacılık bilgi yönetim uzmanlığı)


Kpsbirincisi
Genel Müdür
12 Ağustos 2024 21:38

2020 de tam 109 net yapmıştım hey gidi günler. 109 diyince aklıma geldi :)


kreatin
Memur
12 Ağustos 2024 21:44
diğer sınavlara göre 2024 sizce nasıl sınavdı? bir de misakı milli sorusunu ve mevsimlik göç sorusunu ne yaptınız?

hidra23
Aday Memur
12 Ağustos 2024 21:49
109 net 2024 vat mi acaba diyordum varmış
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