+100 net bekleyenler ve hedefleri

diğer sınavlara göre 2024 sizce nasıl sınavdı? bir de misakı milli sorusunu ve mevsimlik göç sorusunu ne yaptınız?

diğer sınavlara göre 2024 sizce nasıl sınavdı? bir de misakı milli sorusunu ve mevsimlik göç sorusunu ne yaptınız?