Yüz net üstü bekleyenler ve hedefleri

Hukukçuların bulunduğu grupta mi sordunuz? Çünkü sınav ne kadar zor olursa olsun illaki onlarca 100 net üstü yapan Hukukçu çıkar, sadece sayıları daha az olacak. Dinlemeden direkt cephe almalari garip.Dediğiniz gibi direkt olarak bir saldirma hali var. Ben 100 net üstü bekleyen arkadaşlara birkaç soru sorduğumda samimi mi olup olmadıklarını kolayca anlayabiliyorum mesela. Siz sanırım İstanbul hukuk mezunuydunuz. üniversite sınavında bile derece yapıp, Hakim ve Savcılık sınavında da başarılı olmustunuz. Zaten branş sıralamasında sınav kolay da olsa zor da olsa bir aksilik çıkmazsa sizin gibiler derece yapıyor. Belki sınav daha kolay olsa 110'da gorebilirdiniz. Ben kpssuzmanım'daki verileri pek dikkat etmiyorum cunku orayı gerçek kabul edersek 100 net yapan hukukçu sayısı 2022'den fazla olabilir. Birebir konuştuklarına bakarsak( youtube, eksi,memurlar.net vb.) 100 net üstü yaptigini iddia eden 10 hukukçu ya gormusumdur ya gormemisimdir. Konustuklarim arasında en inandırıcı konuşanlardan biri de sizsiniz. Umarım aksilik çıkmaz da en az beklediğiniz neti alıp yüzlerine çarparsınız sonuçları.

Ben bir ftr grubunda puanlar ve siralamalar 2022'ye göre daha iyi gelir dediğim için lince uğradım.Gecen sene dereceye girmiş adamın Türkçeden 19 net yaptigini ve zorluğu geçen yıla benzettigini atıyorsun adamlar her sene böyle diyenler çıkıyor diyor. Çiftli yıllardaki 2012 2014 2016 2018 arasında hep 2-3 puanlık değişme olmuş diyorsun onu bile inkar edip çiftli yıllarda ayni netlere aynı puan ve siralama gelir diyorlar. Bunların çoğu da 80 net ve altında bekleyenlerdendi. Çünkü puanlar iyi gelse dahi bu kişilerin atanması için çok alım olması gerekiyor. O yüzden bu gruplara takılmamak lazım. Kendi netinizi söylemenizi gectim, moral vermek için olumlu senaryodan bile bahsetmek herkes için yeterli puanı getirmeyeceginden tepki cekebiliyorsunuz. Size de tepki gösterenler sanki siz yaptınız diye yüzlerce hukukçu 100 net üstü yapabilirmis gibi düşünüp karamsarlığa kapılanlar. Ben ise gurur duyuyorum, umarım 1. Bile hukukçulardan çıkar.