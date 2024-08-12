KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea

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12 Ağustos 2024 21:08
Yüz net üstü bekleyenler ve hedefleri

Sanki önceki çift yıllarda daha fazla paylaşım yapılırdı şu kadar net yaptım şu kadroyu istiyorum diye. +100 net bekleyenler hangi kadroları istiyor. ( 2018 de 93, 16 puan, 2022 de 92.88 puan geldi artık bu sene bu sınırı aşacagımı düşünüyorum umarım yanılmam 109 net beklıyorum max 2-3 yanlış daha gelebılır kodlama hatası veya dıkkatsızlık sonucu hedef : havacılık bilgi yönetim uzmanlığı)


Kpsbirincisi
Genel Müdür
12 Ağustos 2024 21:38

2020 de tam 109 net yapmıştım hey gidi günler. 109 diyince aklıma geldi :)


kreatin
Memur
12 Ağustos 2024 21:44
diğer sınavlara göre 2024 sizce nasıl sınavdı? bir de misakı milli sorusunu ve mevsimlik göç sorusunu ne yaptınız?

hidra23
Aday Memur
12 Ağustos 2024 21:49
109 net 2024 vat mi acaba diyordum varmış

elektrikadam
Şef
13 Ağustos 2024 07:20

99.25 Net. Dhmi istiyordum ama olmaz.


hanzel
Müsteşar Yardımcısı
13 Ağustos 2024 09:55
benim de 107 netim var ama pek umudum yok çünkü çok az kadro açılacak

the back of furkan
Şef
13 Ağustos 2024 10:54

özel sektörde çalıştıktan sonra 2016'da sınava giren adamın yaşını hesap edelim.

2 sene özelde çalıştım demişsin. 2014 mezun olma yılın.

hiç uzatmadan mezun olduğunu düşünelim. 1992 doğum yılın.

2024-1992=32

ulan 32 yaşıma gelsem senin yaptıklarını yapmaya utanırım. hadi biz genciz arada sırada yazıyoruz bir şeyler. sen ağır tipsiz ve başarısız birisin abi.

hanzel, Dün
benim de 107 netim var ama pek umudum yok çünkü çok az kadro açılacak

Cihan Sav
Aday Memur
13 Ağustos 2024 11:46
Benim bi Allah tarafından traşlı arkadaşım da 109 net yapmış sözde. Geçen sınavda yüksek bekliyordu düşük geldi, kellere güven olmuyor pek.Umarım senin saçın vardır hericey:) Benim 99 net bu arada. 100 üzeri neti olanları tebrik ederim. zor sınavdı.

SedaKhukuk
Aday Memur
13 Ağustos 2024 13:42
Dhmi kendi mesleğimizi yapmamaya değecek kadar maaş veriyor mu 106 bekliyorum

desastreux
Şube Müdürü
13 Ağustos 2024 14:18

Bu sene önceki yıllara göre net sayılarını yazmayan insan çık fazla Merak etmeyin söyleyince netiniz


desastreux
Şube Müdürü
13 Ağustos 2024 14:20

Düşmüyor


kreatin
Memur
13 Ağustos 2024 15:14
genel ortalama düşük
desastreux, Dün

Bu sene önceki yıllara göre net sayılarını yazmayan insan çık fazla Merak etmeyin söyleyince netiniz


ROCKYBALBOA7777
Şef
13 Ağustos 2024 16:45

2014'de 100 net üstü yapan 200 kişiden az varmış. Eğer bu sınav zorluk açısından o sınava benzediyse bu kadar az kişinin 100 net üstü yaptigini iddia etmesi normal. Zaten ortalama sınavda bile 100 net yapan 1000 kişi çıkmıyor.Bir de genel anlamda sınav zor diye iyi yaptigini iddia edenlere inanmayan insanlar da çoğunlukta. O yuzden insanlar tepki cekmemek icin yazmiyor. Bizim toplumumuzda var olan nazar inanci da cogunun netini saklamasında etken.Forumda 100 net üstü yapanların bir kismi halihazırda memur sanırım, kurum değiştirmek için girmişler. Bana inandırıcı geliyor çünkü rahat kafayla girildiği takdirde stres iyi yonetileceginden bu kadar zaman kaybı yaşanmadan iyi netler çıkarılabilirdi. Benim düşüncem iyi ihtimalle 300 kişinin kötü ihtimalle 500 kişinin 100 net üstü yapacağı.90 net ve üstü yapan da 2022'deki gibi yüksek olmaz.


SedaKhukuk
Aday Memur
13 Ağustos 2024 17:09
Hocam telegramda bi aforoz etmedikleri kaldı netle ilgili sorunca, tuhaf bir tutum var, inanılmayacak olanlar var tabi ama önce kişinin potansiyelini filan sorgulasalar inanılıp inanılmayacagini anlarlar aslinda
ROCKYBALBOA7777, Dün

2014'de 100 net üstü yapan 200 kişiden az varmış. Eğer bu sınav zorluk açısından o sınava benzediyse bu kadar az kişinin 100 net üstü yaptigini iddia etmesi normal. Zaten ortalama sınavda bile 100 net yapan 1000 kişi çıkmıyor.Bir de genel anlamda sınav zor diye iyi yaptigini iddia edenlere inanmayan insanlar da çoğunlukta. O yuzden insanlar tepki cekmemek icin yazmiyor. Bizim toplumumuzda var olan nazar inanci da cogunun netini saklamasında etken.Forumda 100 net üstü yapanların bir kismi halihazırda memur sanırım, kurum değiştirmek için girmişler. Bana inandırıcı geliyor çünkü rahat kafayla girildiği takdirde stres iyi yonetileceginden bu kadar zaman kaybı yaşanmadan iyi netler çıkarılabilirdi. Benim düşüncem iyi ihtimalle 300 kişinin kötü ihtimalle 500 kişinin 100 net üstü yapacağı.90 net ve üstü yapan da 2022'deki gibi yüksek olmaz.


ROCKYBALBOA7777
Şef
13 Ağustos 2024 17:33

Hukukçuların bulunduğu grupta mi sordunuz? Çünkü sınav ne kadar zor olursa olsun illaki onlarca 100 net üstü yapan Hukukçu çıkar, sadece sayıları daha az olacak. Dinlemeden direkt cephe almalari garip.Dediğiniz gibi direkt olarak bir saldirma hali var. Ben 100 net üstü bekleyen arkadaşlara birkaç soru sorduğumda samimi mi olup olmadıklarını kolayca anlayabiliyorum mesela. Siz sanırım İstanbul hukuk mezunuydunuz. üniversite sınavında bile derece yapıp, Hakim ve Savcılık sınavında da başarılı olmustunuz. Zaten branş sıralamasında sınav kolay da olsa zor da olsa bir aksilik çıkmazsa sizin gibiler derece yapıyor. Belki sınav daha kolay olsa 110'da gorebilirdiniz. Ben kpssuzmanım'daki verileri pek dikkat etmiyorum cunku orayı gerçek kabul edersek 100 net yapan hukukçu sayısı 2022'den fazla olabilir. Birebir konuştuklarına bakarsak( youtube, eksi,memurlar.net vb.) 100 net üstü yaptigini iddia eden 10 hukukçu ya gormusumdur ya gormemisimdir. Konustuklarim arasında en inandırıcı konuşanlardan biri de sizsiniz. Umarım aksilik çıkmaz da en az beklediğiniz neti alıp yüzlerine çarparsınız sonuçları.

Ben bir ftr grubunda puanlar ve siralamalar 2022'ye göre daha iyi gelir dediğim için lince uğradım.Gecen sene dereceye girmiş adamın Türkçeden 19 net yaptigini ve zorluğu geçen yıla benzettigini atıyorsun adamlar her sene böyle diyenler çıkıyor diyor. Çiftli yıllardaki 2012 2014 2016 2018 arasında hep 2-3 puanlık değişme olmuş diyorsun onu bile inkar edip çiftli yıllarda ayni netlere aynı puan ve siralama gelir diyorlar. Bunların çoğu da 80 net ve altında bekleyenlerdendi. Çünkü puanlar iyi gelse dahi bu kişilerin atanması için çok alım olması gerekiyor. O yüzden bu gruplara takılmamak lazım. Kendi netinizi söylemenizi gectim, moral vermek için olumlu senaryodan bile bahsetmek herkes için yeterli puanı getirmeyeceginden tepki cekebiliyorsunuz. Size de tepki gösterenler sanki siz yaptınız diye yüzlerce hukukçu 100 net üstü yapabilirmis gibi düşünüp karamsarlığa kapılanlar. Ben ise gurur duyuyorum, umarım 1. Bile hukukçulardan çıkar.

SedaKhukuk, Dün
Hocam telegramda bi aforoz etmedikleri kaldı netle ilgili sorunca, tuhaf bir tutum var, inanılmayacak olanlar var tabi ama önce kişinin potansiyelini filan sorgulasalar inanılıp inanılmayacagini anlarlar aslinda

SedaKhukuk
Aday Memur
13 Ağustos 2024 17:44
Henüz hukuk grubunu keşfetmemisken karma grupta sormuştum bu netle alımda şansım nasıl olur diye ki ilk kez sınava girdiğim için belki bana zor gelmiştir insanlar iyi yapmıştır diye merak ediyordum bu yüzden sordum ama bu neti yapmış bir de soruyor filan dediler, bir noktada ayıp artık
ROCKYBALBOA7777, Dün

Hukukçuların bulunduğu grupta mi sordunuz? Çünkü sınav ne kadar zor olursa olsun illaki onlarca 100 net üstü yapan Hukukçu çıkar, sadece sayıları daha az olacak. Dinlemeden direkt cephe almalari garip.Dediğiniz gibi direkt olarak bir saldirma hali var. Ben 100 net üstü bekleyen arkadaşlara birkaç soru sorduğumda samimi mi olup olmadıklarını kolayca anlayabiliyorum mesela. Siz sanırım İstanbul hukuk mezunuydunuz. üniversite sınavında bile derece yapıp, Hakim ve Savcılık sınavında da başarılı olmustunuz. Zaten branş sıralamasında sınav kolay da olsa zor da olsa bir aksilik çıkmazsa sizin gibiler derece yapıyor. Belki sınav daha kolay olsa 110'da gorebilirdiniz. Ben kpssuzmanım'daki verileri pek dikkat etmiyorum cunku orayı gerçek kabul edersek 100 net yapan hukukçu sayısı 2022'den fazla olabilir. Birebir konuştuklarına bakarsak( youtube, eksi,memurlar.net vb.) 100 net üstü yaptigini iddia eden 10 hukukçu ya gormusumdur ya gormemisimdir. Konustuklarim arasında en inandırıcı konuşanlardan biri de sizsiniz. Umarım aksilik çıkmaz da en az beklediğiniz neti alıp yüzlerine çarparsınız sonuçları.

Ben bir ftr grubunda puanlar ve siralamalar 2022'ye göre daha iyi gelir dediğim için lince uğradım.Gecen sene dereceye girmiş adamın Türkçeden 19 net yaptigini ve zorluğu geçen yıla benzettigini atıyorsun adamlar her sene böyle diyenler çıkıyor diyor. Çiftli yıllardaki 2012 2014 2016 2018 arasında hep 2-3 puanlık değişme olmuş diyorsun onu bile inkar edip çiftli yıllarda ayni netlere aynı puan ve siralama gelir diyorlar. Bunların çoğu da 80 net ve altında bekleyenlerdendi. Çünkü puanlar iyi gelse dahi bu kişilerin atanması için çok alım olması gerekiyor. O yüzden bu gruplara takılmamak lazım. Kendi netinizi söylemenizi gectim, moral vermek için olumlu senaryodan bile bahsetmek herkes için yeterli puanı getirmeyeceginden tepki cekebiliyorsunuz. Size de tepki gösterenler sanki siz yaptınız diye yüzlerce hukukçu 100 net üstü yapabilirmis gibi düşünüp karamsarlığa kapılanlar. Ben ise gurur duyuyorum, umarım 1. Bile hukukçulardan çıkar.


SedaKhukuk
Aday Memur
13 Ağustos 2024 17:47
Bir de fizyo grubunda değişik bir ego var ben anlamadım, üstten bakmak içi söylemiyorum ama yaptıysak biz yaparız biz neredeyse tıpçılarla aynıyız gibi bir tutum var, bir şey de demek istemiyorum
ROCKYBALBOA7777, Dün

Hukukçuların bulunduğu grupta mi sordunuz? Çünkü sınav ne kadar zor olursa olsun illaki onlarca 100 net üstü yapan Hukukçu çıkar, sadece sayıları daha az olacak. Dinlemeden direkt cephe almalari garip.Dediğiniz gibi direkt olarak bir saldirma hali var. Ben 100 net üstü bekleyen arkadaşlara birkaç soru sorduğumda samimi mi olup olmadıklarını kolayca anlayabiliyorum mesela. Siz sanırım İstanbul hukuk mezunuydunuz. üniversite sınavında bile derece yapıp, Hakim ve Savcılık sınavında da başarılı olmustunuz. Zaten branş sıralamasında sınav kolay da olsa zor da olsa bir aksilik çıkmazsa sizin gibiler derece yapıyor. Belki sınav daha kolay olsa 110'da gorebilirdiniz. Ben kpssuzmanım'daki verileri pek dikkat etmiyorum cunku orayı gerçek kabul edersek 100 net yapan hukukçu sayısı 2022'den fazla olabilir. Birebir konuştuklarına bakarsak( youtube, eksi,memurlar.net vb.) 100 net üstü yaptigini iddia eden 10 hukukçu ya gormusumdur ya gormemisimdir. Konustuklarim arasında en inandırıcı konuşanlardan biri de sizsiniz. Umarım aksilik çıkmaz da en az beklediğiniz neti alıp yüzlerine çarparsınız sonuçları.

Ben bir ftr grubunda puanlar ve siralamalar 2022'ye göre daha iyi gelir dediğim için lince uğradım.Gecen sene dereceye girmiş adamın Türkçeden 19 net yaptigini ve zorluğu geçen yıla benzettigini atıyorsun adamlar her sene böyle diyenler çıkıyor diyor. Çiftli yıllardaki 2012 2014 2016 2018 arasında hep 2-3 puanlık değişme olmuş diyorsun onu bile inkar edip çiftli yıllarda ayni netlere aynı puan ve siralama gelir diyorlar. Bunların çoğu da 80 net ve altında bekleyenlerdendi. Çünkü puanlar iyi gelse dahi bu kişilerin atanması için çok alım olması gerekiyor. O yüzden bu gruplara takılmamak lazım. Kendi netinizi söylemenizi gectim, moral vermek için olumlu senaryodan bile bahsetmek herkes için yeterli puanı getirmeyeceginden tepki cekebiliyorsunuz. Size de tepki gösterenler sanki siz yaptınız diye yüzlerce hukukçu 100 net üstü yapabilirmis gibi düşünüp karamsarlığa kapılanlar. Ben ise gurur duyuyorum, umarım 1. Bile hukukçulardan çıkar.


ROCKYBALBOA7777
Şef
13 Ağustos 2024 17:58

Hem bunu diyen kesim var hem iyi net yapanlar bilerek söylemiyor ve sakliyor diye kızan kesim var. Iyi yaptigini soyleyince nispet yapmış oluyorsun söylemediginde sinsi oluyorsun. Ben bu arkadaşları da anlıyorum cunku atanma şartları zordu son tasarruf açıklamalarından sonra daha da belirsizleşti. Herkes kendi kapasitesine göre elinden geleni yaptı sınav da garip olunca ne yazık ki emeğinin karşılığını alan çok az oldu. Sınav ne kadar zor dersek diyelim sonuçlar belli olmadığı için insanlarda ya 2022'ye benzer sonuçlar gelirse tedirginliği var. Tepkilerinde haklılar ama bunu iyi yaptigini iddia eden adaylara ve olumlu senaryoyu konuşanlara yansitmalari doğru değil. Yine de onları da anlayışla karşılamak lazım. Ben de başta kızdım ama aylarca emek verip karşılığını alamamak gerçekten çok kötü bir şey. Ben 100 üstü hedefleyip altında kalan biri icin kahroldum. Kimi bu netleri hedefleyip 85 altında kalmıs. Oyle bir durumda olsam ne durumda olurdum bilmiyorum. Ondan dolayı tepkilerinin adresi doğru olmasa da alttan almak en doğrusu. Umarım herkes emeklerinin karşılığını er ya da geç alır.

SedaKhukuk, Dün
Henüz hukuk grubunu keşfetmemisken karma grupta sormuştum bu netle alımda şansım nasıl olur diye ki ilk kez sınava girdiğim için belki bana zor gelmiştir insanlar iyi yapmıştır diye merak ediyordum bu yüzden sordum ama bu neti yapmış bir de soruyor filan dediler, bir noktada ayıp artık

the back of furkan
Şef
13 Ağustos 2024 18:01

açıklanması ne zaman bunun. AÖF diploması ile atanınca unuttuk sınava girdiğimizi


ROCKYBALBOA7777
Şef
13 Ağustos 2024 18:03

O grupta aslında sınavların geçmişten daha kolay olduğundan ama fizyoterapistlerin seviyesi düştüğünden daha düşük puanlarla atanacagini iddia edenler bile var. Ben 2014 öncesi kpss sorularına bakmıyordum bile zaman kaybı olmasın diye bunlar geçmiş sınavların daha zor olduğunu iddia ediyorlar

Oradakiler kendi içinde bile ayrışma içinde. Neymiş bundan 100 yıl önce ilk 20k 30k giriyormuş şimdi 500k'lar giriyormuş. Ben hiçbir branşta kendi alanındaki insanları böyle dışlayan bir kesime şahit olmadım. Bu arada alimlar en az 1500 olduğu halde az olduğunu iddia ediyorlar. Heralde kurum avukati alımı bu kadar olsa bayram ederiz. Gerçi hemşire alımlarına bakınca onlar da haksız sayılmaz. Sağlıkta en az alım yapılan bölümlerden biri.

SedaKhukuk, Dün
Bir de fizyo grubunda değişik bir ego var ben anlamadım, üstten bakmak içi söylemiyorum ama yaptıysak biz yaparız biz neredeyse tıpçılarla aynıyız gibi bir tutum var, bir şey de demek istemiyorum

ROCKYBALBOA7777
Şef
13 Ağustos 2024 18:06

23 Agustos yazıyor resmi takvimde ama ben sürpriz yapıp 22 Agustos'ta aciklayacaklarini düşünüyorum.

the back of furkan, Dün

açıklanması ne zaman bunun. AÖF diploması ile atanınca unuttuk sınava girdiğimizi

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