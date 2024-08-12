Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ağustos 2024 21:30
Eş durumundan ret yermiyiz

Arkadaşlar merhaba benim eşim istanbulda sağlık bakanlığında 4B?li hemşire olarak çalışmakta ve 1 yılını doldurdu ben ise Aydın?da üniversite hastanesinde kadrolu hemşire olarak çalışmaktayım eş durumu kurasına katıldık benim kadrolu olduğuma dair çalışma belgesini yükledik şimdi sorum şu biz red yiyebilir miyiz İstanbul?dan Aydın?a tayin istiyoruz herhangi bir sıkıntı çıkar mı tüm şartları karşılıyoruz


afilun
Memur
12 Ağustos 2024 21:51

Adı üstünde kura. Duruma göre ret gelebilir tabiki


burak0605
Aday Memur
12 Ağustos 2024 22:05

red yeseniz bile 3 senenin sonunda kesin gider

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