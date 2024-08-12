Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ağustos 2024 21:34
Silah Ruhsatı

Selamunaleyküm abiler

Ben bir bakanımızın ekibinde şoförlük yapıyorum. Kadrom GİH. Bazen müşavirleri bazen özel kalemini bazende koruma ekibinde ki polis arkadaşları taşıyorum. Yani sürekli bakan bey ile beraber programlarına eşlik ediyorum

8/C-10Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler)

Bu maddeye istinaden taşıma ruhsatı alabilir miyim ?

Demirbaşa kayıtlı zati silah ne demektir ve ilk müracaat mı yapmam lazım yoksa başvuru esnasında istenen belgeleri hazır ettikten sonra mı müracaat etmeliyim ? Teşekkür ederim

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