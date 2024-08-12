Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ağustos 2024 22:01
Eyt'den emekli olanların maaş miktarı

5510 a tabi çalışıyorum eytden emekli olucam emekli maaşı pbs deki ile aynımı yattı? eytden emekli olan varsa yazabilirmi


gökbörü60
Şube Müdürü
13 Ağustos 2024 11:03

Devrem pbs deki emekli maaşı 5434 için geçerli malesef 5510 için tamamen süpriz çıkacak


mehmet.sagmen
Daire Başkanı
13 Ağustos 2024 11:32

Çalıştığım ilde bir arkadaş 6.donem pomem yani 2009 da memur olmuş polis. 5510 a tabi buradaki Sgk ya sormuş ne kadar maaş bağlanır diye Arkadaş Eyt li buna verdikleri cevap 13.500 durum bu(2024 ocak maaşı) 5434 le arasında 10 bin lira fark ediyor 5510 lu arkadaşlara duyurulur. Millet farkında değil ama bu 1 Ekim 2008 den sonra yani 5510 lular, memur olanlar nanay Allah sonumuzu hayır eylesin.

gökbörü60, 32 dk. önce

Devrem pbs deki emekli maaşı 5434 için geçerli malesef 5510 için tamamen süpriz çıkacak

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