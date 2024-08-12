Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ağustos 2024 22:10
Eğitim ödeneği gene 1200 TL?mi ödenecek :)))
Önceden maaşın yarısı iken şimdide maaşın 40'te birine denk gelen eğitim ödeneği 100-200 lira artarmı sizce yoksa gene 1200'de sabit mi kalır ???

halis4242
Genel Müdür
12 Ağustos 2024 22:38

Öğretmenler yönetimlerin ve halkın daima baskısını yemiştir/ezilmiştir !!?

Öğretmeni döven/eğitimi yerden yere vuran iktidarlar olduğu sürece eğitim ödeneğinin de iç edilmesi mutlaktır!!?

Öğretmen toplumun istenmeyen/yatan/her fırsatta tepesine binilen kesimi olmaya devam edecektir!!?


Kuskusuz
Daire Başkanı
12 Ağustos 2024 22:44

Eğitim ödeneği bir katsayiya bağlandı. Zam dönemlerinde o da zamlanacak bundan sonra bu sene 4bin küsur olarak yatacak. Google da net miktar var.

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