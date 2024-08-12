Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ağustos 2024 22:37
1 günlük eğitim için" olur "

dış ilçede çalışan bir memur, 1 günlük eğitim için il merkezine gönderilirse kaymakamdan olur alınmak zorunda mı ?


Başkan91
Şef
12 Ağustos 2024 23:51

Yolda adam ölse ne diceksin tabiki olacaksın 3saate olsa

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