Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ağustos 2024 22:47
alt bölge tayini
alt bölge tayininde aynı bölge aynı gruptaki ile tayin isteyebiliyor muyuz acaba?

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