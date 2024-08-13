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Editörler : alex 10


13 Ağustos 2024 00:29
Süper Lig Tahmin Yarışması 2. Hafta

Maç Başlangıcı : 16 Ağustos 2024 Saat: 21:00

Kayseri-Sivas

Adana demir - Rize

Gaziantep-Samsun

Hatay-Kasımpaşa

Eyüp-Bodrum

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Başakşehir-Alanya

Beşiktaş-Antalya

Göztepe-Fenerbahçe

Konya-Galatasaray

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Pendik-Kocaeli

Manisa-Sakarya

Çorum-Karagümrük

Gençlerbirliği-Bolu

Skor Tahmini: Konya-Galatasaray


sahip35
Müsteşar
13 Ağustos 2024 00:30

Kurallar:

Yıldızlı maçlar 2 puan, diğer maçlar 1 puan olarak değerlendirilecektir.

Hafta birincisine; eğer tek kişi ise +3 puan, 2 kişi ise +2 puan, 3 veya daha fazla kişi ise +1 puan verilecektir.

Bir maçı sadece bir kişi bilmişse o yarışmacıya +3 puan verilecektir.

Skor Tahminini doğru bilen tek kişi ise 3 puan alacaktır. Bilenler 1 den fazla olursa her yarışmacı 1 puan alacaktır.

Son katılım tarihi : İkinci Yarının Başlangıç Maçına kadardır.

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