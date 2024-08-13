Süper Lig Tahmin Yarışması 2. Hafta

Kurallar:

Yıldızlı maçlar 2 puan, diğer maçlar 1 puan olarak değerlendirilecektir.

Hafta birincisine; eğer tek kişi ise +3 puan, 2 kişi ise +2 puan, 3 veya daha fazla kişi ise +1 puan verilecektir.

Bir maçı sadece bir kişi bilmişse o yarışmacıya +3 puan verilecektir.

Skor Tahminini doğru bilen tek kişi ise 3 puan alacaktır. Bilenler 1 den fazla olursa her yarışmacı 1 puan alacaktır.

Son katılım tarihi : İkinci Yarının Başlangıç Maçına kadardır.