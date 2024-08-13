ilişik kesmeyen öğretmen yerine atama?!

merhabalar eş durumundan tayin istedim, tercih yapıp onaylattım. bu gün 1. tercihime yazdığım okuldan bir öğretmen ile görüştük okulda benim alanımda 1 norm var, açılan normdaki arkadaş il dışı istemiş, tayini çıkmış ama ilişik kesmemiş, vazgeçmiş geri dönmek istiyormuş. Bunu öğrenince okulu aradım, yazmayın bizim okulu bizim anlaştığımız biri var gibi saçma bir cümle kullandılar. ben çoktan yazıp onaylattım halbuki, olaylardan haberim yoktu , anlaştıkları kişi de ilişik kesmeyen arkadaşmış, onu dahi açıklamadılar bana. okul evimin dibinde, kreşe çok yakın (küçük çocuğum var). Onu okula bırakıp işe gitme imkanım olacak. %100 çıkar demiyorum ama çıkarsa ne olacak anlamadım. Bahsi geçen öğretmen arkadaş geri dönerse ben de okula atanmış olursam puan üstünlüğüne göre birimiz norm fazlası mı olacağız? madem böyle bakanlık / milli eğitim okulu neden açık gösterdi ki?!

merhabalar eş durumundan tayin istedim, tercih yapıp onaylattım. bu gün 1. tercihime yazdığım okuldan bir öğretmen ile görüştük okulda benim alanımda 1 norm var, açılan normdaki arkadaş il dışı istemiş, tayini çıkmış ama ilişik kesmemiş, vazgeçmiş geri dönmek istiyormuş. Bunu öğrenince okulu aradım, yazmayın bizim okulu bizim anlaştığımız biri var gibi saçma bir cümle kullandılar. ben çoktan yazıp onaylattım halbuki, olaylardan haberim yoktu , anlaştıkları kişi de ilişik kesmeyen arkadaşmış, onu dahi açıklamadılar bana. okul evimin dibinde, kreşe çok yakın (küçük çocuğum var). Onu okula bırakıp işe gitme imkanım olacak. %100 çıkar demiyorum ama çıkarsa ne olacak anlamadım. Bahsi geçen öğretmen arkadaş geri dönerse ben de okula atanmış olursam puan üstünlüğüne göre birimiz norm fazlası mı olacağız? madem böyle bakanlık / milli eğitim okulu neden açık gösterdi ki?!