Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ağustos 2024 03:04
4b den 4b ye geçiş kullanılmayan yıllık izin aktarımı

4b sözleşmeli personel olarak gsb de çalışırken 4b li olarak sağlık bakanlığına atandım gsbde kullanmadığım yıllık iznimi nasıl aktarabilirim?

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