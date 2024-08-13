Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ağustos 2024 10:44
2025 Ocak zam oranı

yüzde 6'nin üzerinde enflasyon oranı mi eklenecek yoksa yüzde 10'un üzerinde mi


khanjar.1
Memur
13 Ağustos 2024 11:08

%6'nın üzerine


Metehan327
13 Ağustos 2024 11:09
10
khanjar.1, 28 dk. önce

%6'nın üzerine


khanjar.1
Memur
13 Ağustos 2024 11:22

aç oku bakalım toplu sözleşmede 2025 yılı ilk 6 ayda zam oranı kaç

Metehan327, 27 dk. önce
10

Metehan327
13 Ağustos 2024 11:25
adam onu sormuyor ki önce bı okuduğun u anla cahil
khanjar.1, 14 dk. önce

aç oku bakalım toplu sözleşmede 2025 yılı ilk 6 ayda zam oranı kaç

Toplam 4 mesaj

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