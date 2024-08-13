Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Ağustos 2024 10:50
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu alımı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=77f9def9-2109-435d-a026-5966f5f8b64b

Başvuru 16 Ağustos-10 Eylül arası.

İlana başvuracak olan var mı? Bilgi alışverişi yapılabilir.

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